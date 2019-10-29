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Наталья Бестемьянова: «Мы живем во время рождения нового фигурного катания»

06:10
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, ответила на вопрос, кто на сегодняшний лень является главными конкурентом российских фигуристок в одиночном катании.

— Я думаю, что сегодня девочки, которые выступают на таком высоком уровне, имеют одного конкурента — самих себя, — цитируют Бестемьянову «Известия». —  Вот справиться с собой и делать то, что они умеют, и мы будем иметь не просто какое-то невероятное зрелище. Я обожаю разные постановки, но для меня сегодня соревнования девчонок — это лучшее наслаждение, которое можно получить и увидеть. Мы живем в то время, когда рождается новое фигурное катание, новый технический скачок. Я счастлива находиться в этом изменении, наблюдать этих девчонок, видеть Юдзуру Ханю, который становится лучше день ото дня. Это огромное удовольствие!

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://news.ru/others/trusova-nastoyashij-kosmonavt/

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