Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 06:49

Бестемьянова: «Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Любители фигурного катания, разумеется, ждут нашего возвращения на международные турниры. А про самих спортсменов надо у них и спрашивать. Но я всегда предполагаю, что когда люди соревнуются с достойными и сильными соперниками, то турниры становятся более интересными для всех. Если это по-настоящему профессиональные фигуристы и тренеры, то они понимают, что победить сильного соперника почетнее, чем у слабого.

Если брать другую сторону, то с огромным удовольствием смотрю все чемпионаты Европы и мира. Просто люблю фигурное катание и мне интересно появление талантливых фигуристов. Мне не важно, из какой они страны. Я не занимаюсь политикой, а только фигурным катанием.

Сейчас вообще не имеет смысла говорить, какие результаты были бы у нас по возвращении. Соревнования проходят очно, а это всегда борьба нервов, людей и тренеров. Люди должны встретиться и соревноваться очно, тогда все будет понятно», – цитирует Sport24 Бестемьянову.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Читайте также
Щенсны возобновит карьеру ради перехода в «Барселону»
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости