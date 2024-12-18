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Бестемьянова: «Честно говоря, совсем не в курсе того, о чем новая апелляция юристов Валиевой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение юристов фигуристки Камилы Валиевой подать еще одну апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

«Честно говоря, совсем не в курсе того, о чем эта апелляция. Сложно комментировать, не зная детали. Раз юристы этим занимаются, значит, дело не бесполезное. Не стоило бы закончить эту историю для самой Камилы? А для нее она и так уже закончилась — ее дисквалифицировали», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бестемьянову.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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Юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции

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