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Сегодня, 03:19

Бестемьянова: «Для меня абсолютно очевидно, что Дикиджи — лучший»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила прогресс 20-летнего фигуриста Владислава Дикиджи.

«Прогресс Дикиджи? У меня в этом вопросе будет не самое объективное мнение, потому что я последний год работаю с его произвольной программой. Поэтому для меня абсолютно очевидно, что он лучший. Но по набору и качеству исполнения прыжков Дикиджи — объективно лучший сейчас. И это я говорю не по тому, что я к нему очень хорошо отношусь», — цитирует Legalbet Бестемьянову.

Дикиджи на чемпионате России в Омске занял первое место. В текущем сезоне фигурист также победил на двух этапах «Гран-при России».

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Наталья Бестемьянова
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