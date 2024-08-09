Бестемьянова: «Переход Самоделкиной в Казахстан пойдет ей на пользу»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о решении россиянки Софьи Самоделкиной сменить спортивное гражданство.

«Переход Самоделкиной в Казахстан пойдет ей на пользу. Она, конечно, будет бороться за медали на всех соревнованиях. Жду от нее только высоких мест», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

В июле нынешнего года Самоделкина впервые выступила на летнем чемпионате Казахстана, заняв в нем первое место.