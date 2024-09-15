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Бестемьянова: «Петросян сейчас выглядит сильнее всех»

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала короткие программы у женщин на контрольных прокатах сборной России.

«Аделия Петросян сейчас выглядит сильнее всех! Что касается Саши Трусовой, то у нее очень красивая программа, но у всех фигуристок сегодня возникли проблемы с каскадом. Было видно, что все девушки не в форме — только Фролова сделала каскад, но она его сделала в первой половине, поэтому ей было легче.

Чистых прокатов я не увидела, но Аделия Петросян выглядела увереннее всех!» — цитирует Бестемьянову Sport24.

 
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Источник: Sport24
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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