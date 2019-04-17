Наталья Бестемьянова: "Катание Туктамышевой вселяет уверенность в том, что девчонки постарше смогут за себя постоять"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась в адрес российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По ее словам, катание этой спортсменки вселяет уверенность в том, что девочки постарше смогут за себя постоять.

22-летняя Туктамышева – чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

– После чемпионатов России и Европы я даже предположить не могла, что Алина Загитова сможет так собраться на чемпионат мира, – приводит портал teamRussia.pro слова Бестемьяновой. – С ней такое случалось в произвольной программе, что я просто за нее боялась. А в Сайтаме у нее вышел просто роскошный прокат. Точно так же я не ожидала такого удачного выступления на чемпионате мира и от Евгении Медведевой, за которую очень переживала.

Отчасти ей помогли японки, которые откатались плохо. Это то самое счастье, которое казалось, покинуло девочек в начале сезона, а потом вернулось к ним, потому что они очень этого хотели и много работали. Очень хороша Соня Самодурова, звезда которой взошла на чемпионате Европы. Эта победа помогла ей, ведь окажись она в Минске третьим номером, на чемпионат мира точно поехала бы Елизавета Туктамышева.

Выступление Лизы в Фукуоке меня просто потрясло, пожалуй, это самое удивительное для меня в сезоне. Все мы так нацелились на юных девочек в следующем сезоне, а она показала, что своего просто так никто не отдаст. Катание Туктамышевой вселяет уверенность в том, что девчонки постарше смогут за себя постоять.

– Удачное выступление Елизаветы Туктамышевой активизировало разговоры о справедливости выбора состава на чемпионат мира…

– Если бы да кабы…К сожалению, сейчас каждый имеет право писать, что угодно. Кто знает, если бы Лизу так не обидели, выступила бы ли она столь успешно? А может быть, если бы Туктамышева была в Сайтаме, Кихира бы обозлилась и выиграла у всех? Предполагать можно все, что угодно. Огромное количество людей, которых я люблю и уважаю, почему-то присылают мне весь этот бред.

Хочется сказать: "Ну хватит, дайте уже людям работать и кататься спокойно". Хотя с другой стороны, такой ажиотаж только подогревает интерес к нашему виду спорта.

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