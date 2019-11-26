Наталья Бестемьянова: «Девочки, пройдя чемпионат России, легко будут выигрывать чемпионат мира»
10:27
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, отметила, что после чемпионата страны российские одиночницы будут готовы к триумфу на мировом первенстве.
— Девочки, пройдя чемпионат России, легко будут выигрывать чемпионат мира, а пары столкнутся с соперничеством китайцев, которые очень хороши. Пары должны сделать ещё больший скачок вверх, — цитирует RT Бестемьянову.
Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, на котором определяется участники чемпионата Европы и мира, пройдет с 26 по 29 декабря.
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https://russian.rt.com/sport/news/690183-bestemyanova-figuristki-rossiya
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