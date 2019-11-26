Наталья Бестемьянова: «Борьба на ЧЕ развернется между Самариным и Алиевым»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, включенная в Зал славы фигурного катания, назвала фаворитов чемпионата Европы. Действующим победителем является Хавьер Фернандес, который завершил карьеру.

— Наверное, борьба развернется между Самариным и Алиевым плюс еще Михал Бржезина из Чехии, — цитирует Бестемьянову RT. — Конечно, именно наши будут бороться за первое место. Я бы не стала ещк сбрасывать со счетов Михаила Коляду. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии, потому что он проходит курс лечения. Дай бог, чтобы он выздоровел, потому что он тоже обладает необыкновенной техникой и набором элементов. Если Коляда восстановится, то про него тоже можно говорить как про потенциального участника этой битвы.

— В Японии лучшим российским фигуристом стал Сергей Воронов, занявший четвертое место. Какие ему отводите перспективы?

— Конечно, он заслуживает необыкновенного уважения. Он один из самых опытных фигуристов мира и очень стабилен. Мы же помним, как он в прошлом году не смог выступить на чемпионате России из-за какой-то травмы, так что дай бог ему здоровья. Старый конь борозды не испортит.