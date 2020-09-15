Наталья Бестемьянова: «Большая часть фигуристов приходят в группу Тутберидзе уже с готовым тройными прыжками»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» поделилась мнением о переходах Алены Косторной и Александры Трусовой к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе.

— Переходы Александры Трусовой и Алены Косторной в академию Евгения Плющенко породило волну разговоров, что двукратный олимпийский чемпион не готов выращивать своих спортсменов.

— Подождите, а скажите мне, где выращивают своих спортсменов.

— Про «Хрустальный» нельзя так сказать?

— А спросите в «Хрустальном» откуда к ним пришла Косторная, Загитова, Медведева? Они что, занимались там с четырех лет и доросли до топового уровня? Большая часть фигуристов, которые находятся на самом высоком уровне, приходят в группу Тутберидзе уже с готовым тройными прыжками. Если я ошибаюсь, то готова принести публичные извинения.

Насколько я знаю, у них есть детские группы, но оттуда совсем мало людей дошли до уровня сборной. Не забывайте, что Трусова ушла в группу Плющенко еще и потому, что там тренирует Александр Волков, который и занимался с ней до «Хрустального».

Никто не вспоминает Елену Жигун, которая научила Алену Косторную всему тому, что она умеет делать сегодня, кроме тройного акселя. Я говорю про качество катания, качество прыжков. Понятно, что команда Тутберидзе после этого здорово развивала эти навыки. Потрясающая работа.

Я преклоняюсь перед умением этой команды, но не надо забывать про тренеров, которые довели спортсменов до определенной планки, благодаря которой они смогли попасть к Этери Георгиевне. Попасть в группу Тутберидзе — нереально трудно. Поэтому зачастую туда приходят дети с готовыми тройными прыжками. (Тимур Ганеев)

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