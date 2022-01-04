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«Настоящий и храбрый щелкунчик!» Евгений Плющенко опубликовал фрагмент выступления сына

16:57
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал фрагмент выступления своего сына Александра на шоу «Щелкунчик».

«Наш маленький и главный герой, который катается почти на протяжении всего шоу и щелкает как орешки двойные прыжки, держа в руках шпагу, — настоящий и храбрый Щелкунчик! Александр Плющенко», — написал Плющенко-старший.

В Москве с 30 декабря по 5 января идет шоу «Щелкунчик», в котором приняли участие Александр и Евгений Плющенко. В честь Дня рождения на арене появилась супруга Евгения Яна Рудковская.

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