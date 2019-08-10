"Настоящая порка молодых тренеров". Мозер - о контрольных прокатах юниорских пар

Тренер российских пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт Нина Мозер заявила, что контрольные прокаты юниорских пар стали настоящей поркой для молодых тренеров.

- Хочу поблагодарить своих ребят - молодых тренеров, профессионалов, энтузиастов и фанатиков, живущих целыми днями на катке, - цитируют "РИА "Новости". - За полтора года они сделали фантастическую работу, из одиночников создали команду парников, которая еще не все умеет показать на публичных прокатах, явившихся самой настоящей поркой молодых тренеров, но жаждущих побед на Олимпиаде в Италии.

И у них, и у ребят все получится, мы вам поможем сделать то, что необходимо для отчизны. Просто нужно сцепить зубы, слушать, закаляться и не сдаваться.