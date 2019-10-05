Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram пост, посвященный выступлению учениц их команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на Japan Open.

— Победители Japan Open 2019! Команда Европы. Поздравляю всех с победой, наши девочки лучше всех, — написал Глейхенгауз.

Фигуристки а своими прокатами принесли сборной Европы золото турнира, отыграв отставание в 58 баллов после выступления мужчин. Трусова вошла в историю, сделав четыре четверных прыжка в программе — лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом. Ее результат в произвольной — 160,53 балла. Загитова стала у женщин второй с результатом 154,41 балла.