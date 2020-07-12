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«Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше». Тутберидзе обратилась к болельщикам

17:38
Этери Тутберидзе. Фото Instagram.
Этери Тутберидзе. Фото Instagram.
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Позже она записала в Instagram видеообращение для болельщиков.

— Все мы с большой любовью относимся к фигурному катанию. Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше, — сказала Тутберидзе. — Эта мысль мотивирует нас продолжать тренироваться и становиться лучше. Особенно это касается нынешней необычной ситуации, когда невозможно продолжать тренировки в привычном режиме, а соревнования отменяются.

Я уверена, что любовь поможет нам пройти через все это.

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