«Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше». Тутберидзе обратилась к болельщикам

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». Позже она записала в Instagram видеообращение для болельщиков.

— Все мы с большой любовью относимся к фигурному катанию. Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше, — сказала Тутберидзе. — Эта мысль мотивирует нас продолжать тренироваться и становиться лучше. Особенно это касается нынешней необычной ситуации, когда невозможно продолжать тренировки в привычном режиме, а соревнования отменяются.

Я уверена, что любовь поможет нам пройти через все это.