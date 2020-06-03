Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о закрытии бара «Колпак» в Москве, которым он владел вместе еще с одним фигуристом Федором Климовым.

— У вас с Федором Климовым был бар «Колпак» в Москве. Он восстановится после режима самоизоляции?

— Теперь он уже именно что был, к сожалению. Пару месяцев держался, но как и многие заведения, мы не вывезли. Слишком много средств нужно было на спасение, около 3 миллионов рублей. Получили от Яндекса диплом с рейтингом 4,5 звезды, это высокий показатель. Вот все, что осталось. Мы работали в белую, честно, экономить нелегально не могли.

Должно ли государство помочь бизнесу? Как сказать. Люди исправно платят налоги, и деньги на то, чтобы помочь малому бизнесу, есть. Конкретных законов по самоизоляции не было, были рекомендации, а их можно по большому счету не соблюдать. Обидно, конечно, но мы не ноем. Вся экономика пострадала. Малому бизнесу у нас в стране никогда хорошо не жилось, он и раньше не расцветал, к сожалению.

— Вашему ребенку, кстати, выплатили пособие? Положено же всем гражданам с 3 до 16 лет.

— Положено, но все не так просто. Мы это обсуждали с Татьяной, она даже попыталась куда-то сходить... Но есть бюрократические сложности, — рассказал Траньков. (Дмитрий Кузнецов)

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