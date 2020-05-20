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Народная любовь. Стало известно, сколько стоили подарки Загитовой на день рождения

12:55
Алина Загитова. Фото instagram.com
Алина Загитова. Фото instagram.com
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Фанаты Алины Загитовой опубликовали отчет о дне рождения фигуристки, в котором перечислили все подарки, переданные спортсменке на 18-летие.

Болельщики буквально задарили кумира на сумму около 250 тысяч рублей. Фигуристке преподнесли нить из жемчуга, 49 шариков, букет из 301 розы, еще по 101 цветку вручили маме и бабушке, а самым дорогим подарком стало кольцо Bulgari за 157 тысяч рублей.

Загитовой дарили подарки и на другие праздники, в том числе годовщину победы на чемпионате мира. Средства на подарки были собраны исключительно поклонниками. (Дмитрий Кузнецов)

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