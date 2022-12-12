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Фигурное катание

12 декабря, 10:10

Нарижный заявил, что не планирует становиться тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист Дэвид Нарижный не связывает свое будущее с тренерской работой.

«Нет, никогда, работа тренером не мое. Я с трех лет на коньках, с шести — в танцах на льду. Я этим живу. Но если когда-нибудь и закончу с фигурным катанием, буду пробовать себя в других сферах. Мне всегда была интересна киноиндустрия, например. Когда-нибудь я точно это попробую, но не сейчас», — приводит слова Нарижного ТАСС.

1 декабря генеральный директор ФФКР Александр Коган сообщил, что пара Нарижный и Аннабель Морозова распалась. Вместе они тренировались с весны 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16565549
Фигурное катание
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