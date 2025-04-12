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Фигурное катание

12 апреля, 13:42

Нарижный возобновил тренировки после операции

Камила Абдурахманова
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Девид Нарижный, бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду, возобновил тренировки на льду после операции на колене, сообщает РИА Новости.

Фигурист вышел на лед несколько дней назад. Сейчас он вместе с партнершей Ириной Хаврониной готовится к предстоящему сезону.

Ранее тренер пары Денис Самохин сообщал, что Нарижному провели операцию по удалению части рога мениска и очистке хряща колена из-за полученной травмы.

Хавронина и Нарижный — претенденты на попадание в состав российской команды для участия в олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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