Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер отметил, что россиянка постоянно говорит об изучении тройного акселя и четверного прыжка, а он напоминает ей о необходимости улучшать качество катания.

— Медведева пока усваивает нашу новую систему тренировок, — рассказал Орсер в интервью известному журналиству Джеки Вонгу. — Я периодически вспоминаю противостояние Ванкувер-2010 и противостояние Юны Ким с Мао Асадой. Асада исполняла тройной аксель как в короткой, так и произвольной программой, но победу за счет более высокого качества катания одержала Ким. И когда Евгения говорит о необходимости учить тройной аксель или четверной прыжок, я напоминаю ей об этом. Хотя, конечно же, мы работаем и над усложнением программ.