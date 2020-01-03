«Нам, россиянам, не нужно далеко ходить за яркими ощущениями». Слуцкая устроит шоу на озере во Владимирской области
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в Instagram сообщила, что продемонстрирует новое ледовое шоу. Оно пройдет в Доброграде, Владимирская область.
— Настоящее замерзшее озеро — это самый лучший каток! — написала Слуцкая.
Если у вас была возможность это попробовать, то вы точно не сможете со мной поспорить! Я лично сама каталась на озере в швейцарском Давосе. Но нам, россиянам, не нужно далеко ходить за этими ощущениями! У нас в Доброграде есть прекрасное озеро, на котором уже третий год подряд мы устраиваем целое ледовое шоу! Я, кстати, являюсь продюсером этого мероприятия.
В 2018 году в этом ледовом шоу уже успели поучаствовать олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году — Алексей Ягудин и Татьяна Навка.
Но 1 февраля 2020 года мы решили просто взорвать эту ледовую площадку нашим звездным составом! Заинтриговала?
Настоящее замёрзшее озеро — это самый лучший каток!?? ? Если у вас была возможность это попробовать, то вы точно не сможете со мной поспорить! Я лично сама каталась на озере в швейцарском Давосе. Но нам, россиянам, не нужно далеко ходить за этими ощущениями!? У нас в Доброграде есть прекрасное озеро, на котором уже 3 год подряд мы устраиваем целое ледовое шоу! Я, кстати, являюсь продюсером этого мероприятия.? В 2018 году в этом ледовом шоу уже успели поучаствовать Олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году Алексей Ягудин и Татьяна Навка. ? Но 1 февраля 2020 года мы решили просто взорвать эту ледовую площадку нашим звёздным составом! Заинтриговала?? ? Так вот, помимо выступления олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, и нашего великолепного состава ведущих( Марата Башарова и меня) вас ждёт тайный гость и хедлайнер этого действия ! Уже есть предположения, кто это может быть?? ? Обязательно пишите свои версии внизу в комментариях, а того, кто сумеет угадать первым, будет ждать подарок от меня! 2 билета на наше шоу!) Так что вперёд!!! Жду всех в нашем добром Доброграде!? @goroddobrograd ? #Слуцкая #ИринаСлуцкая #Доброград #ледовоешоу #зима