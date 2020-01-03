«Нам, россиянам, не нужно далеко ходить за яркими ощущениями». Слуцкая устроит шоу на озере во Владимирской области

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в Instagram сообщила, что продемонстрирует новое ледовое шоу. Оно пройдет в Доброграде, Владимирская область.

— Настоящее замерзшее озеро — это самый лучший каток! — написала Слуцкая.

Если у вас была возможность это попробовать, то вы точно не сможете со мной поспорить! Я лично сама каталась на озере в швейцарском Давосе. Но нам, россиянам, не нужно далеко ходить за этими ощущениями! У нас в Доброграде есть прекрасное озеро, на котором уже третий год подряд мы устраиваем целое ледовое шоу! Я, кстати, являюсь продюсером этого мероприятия.

В 2018 году в этом ледовом шоу уже успели поучаствовать олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году — Алексей Ягудин и Татьяна Навка.

Но 1 февраля 2020 года мы решили просто взорвать эту ледовую площадку нашим звездным составом! Заинтриговала?