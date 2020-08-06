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«Нам комфортно вдвоем». Медведева — о работе с Татьяной Тарасовой

11:46
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
Татьяна Тарасова и Евгения Медведева. Фото Ксения Нуртдинова
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Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая сегодня амбассадором федеральной программы «Спорт — норма жизни», рассказала после тренировки о работе с Татьяной Тарасовой.

— Татьяна Анатольевна — потрясающая женщина, у нас впервые такая плотная работа. Она посоветовала много новых упражнений, не буду делиться всеми секретами. Но вдвоем с ней нам комфортно. На связи по Facetime постоянно Брайан Орсер, иногда мы работаем вместе, втроем. Татьяна Анатольевна — большая работяга. Вдохновлена ли она работой со мной? Лучше спросить у нее, но думаю, да. (Дмитрий Кузнецов)

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