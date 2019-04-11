"Наконец-то нормальные оценки!" Сотникова оценила выступление Туктамышевой

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова оценила выступление чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. В частности, фигуристка отметила судейство проката Туктамышевой.

– Наконец-то нормальные оценки, – написала Сотникова в своем Инстаграме.

Напомним, что Туктамышева отлично исполнила короткую программу, набрав 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает промежуточное второе место.

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