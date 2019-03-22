Награждение Загитовой и Медведевой медалями чемпионата мира. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по сумме двух программ. Третьей стала еще одна представительница России Евгения Медведева (223,80). Спортсменки тепло обнялись на пьедестале почета.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а Медведева - двукратной чемпионкой мира. Раньше они вместе тренировались под руководством Этери Тутберидзе, но в мае 2018-го Медведева ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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