«Надо вовремя заканчивать». Костомаров призвал Загитову и Медведеву задуматься о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал Алине Загитовой и Евгении Медведевой задуматься о завершении карьеры.

— Могло ли выдающееся выступление Косторной сказаться на состоянии фигуристок, катавшихся после нее?

— Это соревнования, поэтому могу заверить, что здесь никто не думает о результатах соперников или о том, когда он выходит на лед, — цитирует Костомарова RT. — Тебе необходимо выполнить поставленную перед собой задачу, и больше ничего волновать не должно. Слабые с моральной точки зрения спортсмены не становятся чемпионами.

— Загитову не назовешь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно, на ваш взгляд?

— Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

— Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?

— У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.