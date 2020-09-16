«Надо сделать две возрастных группы в женском катании. Одна с 15 до 17, вторая с 17 и дальше». Олимпийская чемпионка Бестемьянова о возрастном цензе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» предложила свою идею изменения возрастного ценза в фигурном катании.

— Я сторонница, чтобы сделали две возрастных группы в женском катании. Одна с 15 до 17, вторая с 17 и дальше. В обеих группах разыгрывать олимпийские медали. Очень интересно наблюдать за девушками, которые набрались опыта на юниорском уровне и переходят во взрослые соревнования. До 17 лет они показывают фантастически насыщенные программы. А после 17 (у некоторых даже после 16-ти) идет взросление организма и приобретается другой лоск в программах, но чуть уходит техника. И после 17 лет должны быть другие соревнования. Я не понимаю, почему в ISU до сих пор до этого не дошли. Ведь это могло бы привлечь и новых фанатов и новых спонсоров к чемпионатам мира, Европы, и взрослым этапам «Гран-при». Это решение было бы в духе времени.

— Что будет, если ISU просто повысит возрастной ценз, а до 17 лет девушки будут соревноваться в юниорах?

— Если так произойдет, то за юниорскими соревнованиями будут следить гораздо больше, чем за взрослыми. Сложнейшие программы будут показывать именно юниорки. (Тимур Ганеев)

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