«Надежда умирает последней». Тренер Мишиной и Галлямова рассчитывает на участие пары в чемпионате мира

Людмила Великова, тренирующая спортивную пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов, надеется на выступление своего дуэта на чемпионате мира этого сезона, но не желает неприятностей соперникам.

— Первыми стали в Оберстдорфе, проехали хорошо, — цитируют «РИА «Новости» Великову. — Сейчас поедем на финал Кубка России в Великий Новгород, ведь мы первые запасные (на чемпионат мира) и должны держать себя в форме. Никому не желаю зла, но очень надеюсь, что пара попадет на чемпионат мира.

У меня Столбова первый раз попала на чемпионат Европы, потому что Саша Смирнов попал в больницу с аппендицитом, и стала третьей. Так что будем надеяться, никому не желая зла. Надежда умирает последней, поэтому и в Оберстдорф поехали, и в Великий Новгород отправимся.

Мишина и Галлямов заняли четвертое место на чемпионате страны в турнире спортивных пар и являются первыми запасными на чемпионат мира.