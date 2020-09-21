Хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз отметил отличную форму олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой.

— У Алины Загитовой хватает времени на тренировки? Учитывая ее занятость в «Ледниковом периоде».

— У Алины работа проходит прекрасно, как только она приходит на тренировку. Когда она приходит на занятия, у нее всё идет хорошо. Даже удивительно смотреть на то, что у нее может получаться с недостаточным, на мой взгляд, тренировочным временем.

— А недостаточное — это сколько? Если в часах в неделю?

— Это меньше, чем она же тренировалась в олимпийский сезон.

— У вас нет обиды, что эти идеи для постановок на этот сезон не видит публика? Речь про Алину и Алену.

— Если говорить об Алине, то будем ждать, что еще сказать. Надеюсь, она покажет их на соревнованиях. Если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Я надеюсь, ничего не пропадет.

— Но все зависит от нее?

— Конечно. Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов, но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает — мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда ее ждем. И когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты. Не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают ее фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и все-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то — глупо. Это даже не имеет смысла. (Дмитрий Кузнецов)