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«Надеялась, что уколы помогут притупить боль». Медведева рассказала о травме спины

16:26
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила решение сняться с этапа Кубка России в Москве.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.

Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!

Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо", — написала у себя в Instagram Медведева.

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