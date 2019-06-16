Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о расследовании по факту нарушения Загитовой правил дорожного движения

Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал, как продвигается расследование по факту нарушения олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет.

– Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, – приводит "КП" слова представителя пресс-службы МВД по Удмуртии.

Набиев добавил, что фигуристку еще не приглашали, так как она находится в разъездах.

​– На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео, – сказал Набиев. – Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом.

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