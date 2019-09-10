Началась продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию. Самые дорогие их них стоят 11 тысяч рублей

В продажу поступили билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске на «Платинум Арене».

Самые дешевый билет можно приобрести на 26 декабря, день когда свои короткие программы представят мужчины-одиночники, cпортивные пары и танцоры, минимальная стоимость — 500 рублей. Речь идет о билетах на сайте арены на сектор 10.

На специальных сервисах цены на билеты значительно выше и начинаются от 1800 рублей, в день показательных выступлений и женских произвольных программ — от 2200 рублей. Самые дорогие билеты VIP-категории на показательные выступления — они стоят 11 тысяч рублей.

В турнире ожидается участие главных звезд российского фигурного катания: олимпийской чемпионки Алины Загитовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Отметим, что ранее также началась продажа билетов на российский этап «Гран-при» по фигурному катанию Rostelecom Cup, который состоится 14 — 17 ноября в Москве на льду дворца «Мегаспорт». Минимальная стоимость прохода на три дня выступлений (с пятницы по субботу) составляет 2000 рублей. Стоимость билетов на нижний ярус начинается с 15 тысяч. Самые дорогие билеты на VIP-сектора продаются за 30 тысяч. По сравнению с прошлым годом цены повысились в среднем в 2,5 раза.