«На войне все средства хороши». Губерниев прокомментировал скандал между штабом Тутберидзе и Рудковской

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал обвинения в переманивании олимпийской чемпионки Алины Загитовой в академию Евгения Плющенко, которые накануне предъявил Яне Рудковской штаб Этери Тутберидзе. В Instagram штаба Тутберидзе выложен скрин переписки Рудковской с Загитовой,

— Уходят футболисты из команды в команду, уходят музыканты из группы в группу, все мы куда-то уходим и получаем предложения, — заявил Губерниев «СЭ». — А если люди еще и публичные, то все это сопровождается волной слухов, вбросов, хейта и так далее. В этой ситуации ясно одно, что фигурное катание сейчас явно спорт номер один в нашей стране. Я, как биатлонный комментатор, всей этой движухе по-настоящему завидую. В фигурном катании есть и скандалы, и сплетни, но, самое главное, есть результат. Потому что сильные спортсмены и сильные тренеры в 21 веке на все это особого внимания не обращают.

А если спортсмен слабый, или федерация совершенно не хочет, чтобы про ее вид спорта кто-то знал, значит, люди идут какими-то своими путями. Для меня всегда было странно, когда некоторые биатлонисты говорят: «Я не готов к Кубку мира, побегаю на Кубке IBU». Какой смысл заниматься спортом, если ты не хочешь быть первым в мире? Вот в фигурном катании все эти истории — просто шумовые эффекты лучшей школы в мире. Это нормально в 21 веке, милые бранятся — только тешатся. Главное, чтобы был результат. A la guerre comme a la guerre, а на войне все средства хороши. С моей точки зрения — это совершенно нормально.

Этично ли это? Вы знаете, спортсмены очень часто бывают людьми совершенно неблагодарными. Знаю, пожалуй, только два вида спорта, где спортсмены по-настоящему и публично не просто благодарят тренеров, а живут с этим и чувствуют это каждый день. Говорю о художественной гимнастике и синхронном плавании. Для российского спортсмена тренер часто становится просто обслуживающим персоналом — мамкой, нянькой.

Когда наш хоккеист едет за океан, он там все делает сам, у него нет никаких людей, которые будут там с ним носиться, как здесь, словно с писаной торбой. В этом смысле — это тоже совершенно нормальный факт. Люди предают. Например, журналисты. Сейчас я еду читать лекцию студентам, если раньше я говорил, что есть какая-то журналистская этика, то сейчас сразу говорю, что такого нет. Коллеги хайпуют на коллегах — это данность 21-го века, и с этим нужно просто жить и работать. Думаю, если спортсмен сильный и благодарный, то ему ничего не грозит. С интересом слежу за всей этой ситуацией. (Севастиан Терлецкий)