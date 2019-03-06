На Универсиаде из-за отсутствия интереса СМИ отменили пресс-конференцию после мужской короткой программы в фигурном катании

Первый день мужского фигурного катания на Универсиаде в Красноярске должен был завершиться пресс-конференцией с участием трех лучших спортсменов по итогам короткой программы. Однако мероприятие отменили, потому что журналисты, поговорившие с фигуристами в микст-зоне, не проявили к ней интереса, и руководитель пресс-центра не стал задерживать спортсменов. (Егор Бычков)

После короткой программы на первом месте идет россиянин Максим Ковтун (91,70). Еще один представитель России Андрей Лазукин занимает третье место (88,63), между ними расположился итальянец Маттео Риццо (90,78).