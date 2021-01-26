На турнире Первого канала девушки поборются с юношами, Загитова и Медведева выступят с показательными программами

На Кубке Первого канала по фигурному катанию впервые пройдет отдельный прыжковый турнир, информирует пресс-служба телеканала.

Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек бросит вызов команде юношей. За девушек выступят камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

За команду юношей будут выступать Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Капитанами команд назначены российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей, команда победителей получит существенный денежный приз из призового фонда турнира. Сразу по окончании прыжкового турнира пройдет официальная жеребьевка Кубка Первого канала. По ее окончании Загитова и Медведева выступят с показательными номерами.

Напомним, что Кубок первого канала пройдет с 5 по 7 февраля.