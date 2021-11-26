Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своем состоянии после болезни и о том, как ей удалось настроиться на прокат после ошибок на тренировке.

— Сегодня я тоже довольна своим выступлением. Я действительно получила удовольствие. Это связано с тем, что такая теплая поддержка, аудитория, зал так ярко встречал всех девушек. Это очень чувствовалось. Когда такой зал, энергетика, всегда приятно выступать. Завтра проверим, сегодня только короткая. У меня хорошее настроение, хотя я немного приболела неделю назад, это смазало подготовку.

— Над чем работали после первого этапа «Гран-при» в Канаде?

— После Канады я заболела (смеется). Мы в принципе работали, как обычно, над всем, чем только можно, улучшали каждый элемент. Задача была восстановиться хорошо, не потерять форму, потому что идти на максимум все время тяжело. Важно грамотно построить тренировочный процесс, чтобы твоя хорошая форма была на соревнованиях. Мы пытаемся это регулировать. Немного усложнили произвольную, возможно, завтра увидите. Добавили каскад 3-3, работали над этой частью. Перерыв был не такой большой, чтобы сделать что-то более масштабное.

— Как собрались после не совсем удачной утренней тренировки и опоздания на нее?

— Было не так — я специально вышла чуть позже, чтобы подготовиться к моему номеру на тренировке. Потому что если бы я шла раньше, нужно было бы дольше кататься. На соревнованиях стараюсь построить тренировку так — размяться и пойти катать программу. В конце тренировки не то, чтобы что-то пошло не так, просто начались падения из-за того, что я простудилась. Это последствия болезни, потому что очень важно, чтобы была мышечная выносливость. Сейчас вечером я была в тонусе, заряженная, но, когда катала программу на тренировке, не хватило мышечного тонуса и сил, я начала падать, хотя «бабочек» я уже не делаю. Поэтому у меня было неплохое настроение, я поговорила с тренерами. Это нормальная ситуация, которая происходит после перерыва. Надеюсь, завтра будет лучше. Мы стараемся как можно быстрее набрать оптимальную форму.

— Что бы вы сказали своим болельщикам, в частности, в Японии?

— Передаю пламенные, воздушные приветы всем фанатам, болельщикам фигурного катания. Спасибо, что смотрите, переживаете, пишете сообщения. Мне приятно читать, а в Японии всегда приятно выступать. Надеюсь, как-нибудь с вами увижусь.