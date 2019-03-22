На "Сайтама Супер Арене" открыта выставка в память о Денисе Тене

На "Сайтама Супер Арене", на которой проходит чемпионат мира по фигурному катанию, открылась выставка, посвященная памяти погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена. В качестве экспонатов представлены фотографии и видео фигуриста, а также поэмы, написанные самим Теном.

Напомним, что Денис Тен погиб от рук автоворов. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, но получил удар ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Жанар Толыбаеву.

Спортсмену было 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Сочи, был серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Становился победителем Универсиады, азиатских игр и чемпионата четырех континентов.

🏟️ @Tenis_Den is remember at the Saitama Super Arena in a tribute exhibition of photos, video and poems written by Denis ✒️#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/OTUXjgL47A – ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 марта 2019 г.

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