«На сальхове ее разорвало». Тарасова — о прокате Трусовой
7 декабря 2019, 23:26
Известный тренер Татьяна Тарасова объяснила ошибку российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе в Финале «Гран-при». 15-летняя спортсменка сделала «бабочку» на четверном сальхове.
— Ой, милая! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Пять прыжков четверных заявила — это невозможно. Она, конечно, это сделает. Она впервые сегодня сделала четверной флип — это рекорд. На сальхове ее разорвало. Она сделала лутц четверной. А флип мы недавно видели у мужчин — всего лишь два года назад.
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
Результаты опроса
проголосовало: 13298Все опросы
Кто выиграет финал «Гран-при» в женском катании?
Алена Косторная
34.7%
Александра Трусова
41.6%
Анна Щербакова
6.4%
Алина Загитова
13.7%
Рика Кихира
2.6%
Брэди Теннелл
1.0%