Известный тренер Татьяна Тарасова объяснила ошибку российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе в Финале «Гран-при». 15-летняя спортсменка сделала «бабочку» на четверном сальхове.

— Ой, милая! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Пять прыжков четверных заявила — это невозможно. Она, конечно, это сделает. Она впервые сегодня сделала четверной флип — это рекорд. На сальхове ее разорвало. Она сделала лутц четверной. А флип мы недавно видели у мужчин — всего лишь два года назад.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции