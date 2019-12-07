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«На сальхове ее разорвало». Тарасова — о прокате Трусовой

7 декабря 2019, 23:26
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Известный тренер Татьяна Тарасова объяснила ошибку российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе в Финале «Гран-при». 15-летняя спортсменка сделала «бабочку» на четверном сальхове.

— Ой, милая! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Пять прыжков четверных заявила — это невозможно. Она, конечно, это сделает. Она впервые сегодня сделала четверной флип — это рекорд. На сальхове ее разорвало. Она сделала лутц четверной. А флип мы недавно видели у мужчин — всего лишь два года назад.

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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