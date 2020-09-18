На первый этап Кубка России продано около 1200 билетов

Как сообщили представители «Сызрань-арены» корреспонденту «СЭ», на пять дней соревнований продано почти 1200 билетов.

— На выходные билетов не осталось, на остальные дни покупают менее активно, — рассказали сотрудники.

Продается на каждый день 50% от вместимости — то есть порядка 400 билетов. В интернете их почти не осталось, но они остаются в кассах дворца.

Первый этап Кубка России пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября. На выходных запланированы мужские и женские одиночные соревнования. Главная звезда этапа — Анна Щербакова, ее основная соперница Евгения Медведева снялась со старта. (Дмитрий Кузнецов)