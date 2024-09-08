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Сегодня, 13:32

На открытую тренировку Тутберидзе продано 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей

Руслан Минаев
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Этери Тутберидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продано 117 билетов из 488 доступных, сообщается на сайте билетного оператора. К полудню оставалось 371 свободное место.

Стоимость посещения мероприятия, которое пройдет 9 сентября, составляет 10 тысяч рублей.

Тренировка организована ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть вырученных средств пойдет на оплату долга спортсменки перед академией Евгения Плющенко.

Этери Тутберидзе, Арина Парсегова и&nbsp;Яна Рудковская. Тутберидзе соберет деньги Парсеговой тренировкой. Неожиданный ответ на победу Рудковской в суде

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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