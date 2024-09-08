На открытую тренировку Тутберидзе продано 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продано 117 билетов из 488 доступных, сообщается на сайте билетного оператора. К полудню оставалось 371 свободное место.

Стоимость посещения мероприятия, которое пройдет 9 сентября, составляет 10 тысяч рублей.

Тренировка организована ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть вырученных средств пойдет на оплату долга спортсменки перед академией Евгения Плющенко.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.