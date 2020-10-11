«На меня нельзя кричать! Это еще с детства». Слезы Бузовой на тренировке в «Ледниковом периоде»

Телеведущая Ольга Бузова, которая выступает в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьевым, расплакалась на одной из тренировок.

У нее не получался один из элементов и она эмоционально отреагировала на данный эпизод.

— Бывает, что нет настроения. Бывает, что я приезжаю на тренировку никакая. На меня нельзя кричать! Это еще с детства у меня идет. Если на меня кто-то ругается, то бесполезно мне что-то объяснять. Мне очень приятно, что Дима понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Мне очень повезло, правда. Я даже немножко растрогалась. Представляю, как это сложно — чему-то научить человека с нуля, — сказала Бузова.