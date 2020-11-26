На ледовой арене в Загребе открыли коронавирусный госпиталь

На ледовой арене в хорватском Загребе, где должен пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь, сообщает Jutarnji.

На арене в Загребе будут работать 18 врачей и 55 медсестер. Пока там развернуто около 100 коек для больных, но в случае необходимости их число может быть увеличено.

Основная причина шага — отсуствие мест для лечения в обычных клиниках.

Чемпионат Европы в Загребе запланирован на период с 25 по 31 января.