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На ледовой арене в Загребе открыли коронавирусный госпиталь

11:35
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На ледовой арене в хорватском Загребе, где должен пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, открыли коронавирусный госпиталь, сообщает Jutarnji.

На арене в Загребе будут работать 18 врачей и 55 медсестер. Пока там развернуто около 100 коек для больных, но в случае необходимости их число может быть увеличено.

Основная причина шага — отсуствие мест для лечения в обычных клиниках.

Чемпионат Европы в Загребе запланирован на период с 25 по 31 января.

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