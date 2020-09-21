На Кубке России среди соперниц Щербаковой была иностранная фигуристка. Ее результат аннулировали

Как вчера сообщал «СЭ», в женских одиночных соревнованиях на первом этапе Кубка России участвовала Виктория Ющенкова, согласно профилю на сайте ISU имеющая израильское спортивное гражданство.

Корреспондент «СЭ» обратил на это внимание представителей федерации. Сегодня на официальном сайте ФФККР стало известно об аннулировании результата Ющенковой.

Ющенкова заняла девятое место из девяти, но при удачном выступлении на втором этапе даже оно могло оставить шанс на участие в чемпионате России. Однако не совсем понятна юридическая сторона вопроса — по идее тогда Ющенкова должна отказаться от выступлений за Израиль, который представляла еще полгода назад. Именно в связи с этим главным судьей соревнований Верой Богуш было принято решение об отмене результата фигуристки.

Корреспондент «СЭ» обратился к фигуристке за разъяснением, но она ответила следующее: «Пока не могу об этом говорить, мне нельзя. Может быть, когда-то я открою эту тайну». (Дмитрий Кузнецов)