Как стало известно «СЭ», контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 11-12 сентября в Челябинске, посетят около 3000 человек. Билеты продаются на четыре сессии: отдельно на короткие программы мужчин и танцоров, отдельно — на женщин и пары. То же самое с произвольными программами.

В первый этап в продажу поступило 450 билетов на каждую часть программы с рассадкой зрителей два через два. Затем количество билетов в продаже увеличили до 850. По состоянию на 15:00 (мск) 9 сентября все билеты на женщин и пары проданы, на прокаты мужчин и танцоров осталась половина билетов. Из 3400 билетов распространены около 2600, согласно официальному сайту продаж. Кроме того, как пояснили в оргкомитете, бесплатно дневную часть программы мероприятия посетят 400 воспитанников спортшкол из городов Челябинской области — по 200 человек каждый день.

Арена «Трактор», на которой пройдут прокаты, вмещает 7500 человек. В прокатах примут участие звезды сборной России, среди которых Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.