На контрольные прокаты российских фигуристов катанию запретили пронос цветов

Как стало известно «СЭ», на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в московском дворце «Мегаспорт» запретили проносить цветы и мягкие игрушки. Об этом объявляют в мегафон стюарды, кроме того, на это пожаловались в разговоре корреспонденту «СЭ» несколько болельщиков.

Фанаты Евгении Медведевой планировали перфоманс к выступлению фигуристки, теперь его проведение под вопросом.

Ранее на крупных турнирах организаторы уже пытались запретить плакаты. На чемпионате России в Красноярске у болельщиков были проблемы с проносом баннеров длиннее 1,5 метра, стюарды меряли их рулеткой. Контрольные прокаты будут проходить 12 — 13 сентября. (Дмитрий Кузнецов)