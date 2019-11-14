На «Гран-при России» заставляют перевешивать баннеры с фигуристами из-за телетрансляции

Во время тренировки перед российским этапом «Гран-при» в «Мегаспорте» стюарды принудительно перевешивают баннеры болельщиков с нижних ярусов на верхние. По словам работников, они якобы мешают телетрансляции и могут отвлекать зрителей от просмотра проката.

Один из сотрудников рассказал корреспонденту, что команда пришла от организатора — ISU: «Возможно, баннеры отвлекают кого-то из спортсменов».

Баннеры дружно перекочевали снизу наверх. Стюарды периодически ещё и гоняют зрителей. Аргументация — «так надо».#GPFigure pic.twitter.com/IinablyVTG — Lublineс93 (@Lublinec931) November 14, 2019

В частности, пострадала атрибутика в поддержку Сомы Уно и Владимира Литвинцева — ее стюарды свернули и отправили на другой сектор.

При этом руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов в своем Telegram выступил против таких мер. (Дмитрий Кузнецов)

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