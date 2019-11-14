Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

На «Гран-при России» заставляют перевешивать баннеры с фигуристами из-за телетрансляции

13:40
Баннеры на верхнем ярусе «Мегаспорта». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Баннеры на верхнем ярусе «Мегаспорта». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во время тренировки перед российским этапом «Гран-при» в «Мегаспорте» стюарды принудительно перевешивают баннеры болельщиков с нижних ярусов на верхние. По словам работников, они якобы мешают телетрансляции и могут отвлекать зрителей от просмотра проката.

Один из сотрудников рассказал корреспонденту, что команда пришла от организатора — ISU: «Возможно, баннеры отвлекают кого-то из спортсменов».

В частности, пострадала атрибутика в поддержку Сомы Уно и Владимира Литвинцева — ее стюарды свернули и отправили на другой сектор.

При этом руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов в своем Telegram выступил против таких мер. (Дмитрий Кузнецов)

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир