На «Гран-при России» перевесили баннеры болельщиков. И вот причина

Во дворце спорта «Мегаспорт» перед стартом этапа «Гран-при» по фигурному катанию стюарды сняли баннеры болельщиков с нижнего яруса арены. Полотна были развешены активными зрителями для поддержки фигуристов.

Как стало известно, решение убрать баннеры болельщиков с нижнего яруса вызвано интересами телевидения: на первом уровне у льда и бортиков для телекартинки были оформлены однотонные задники. По этой причине все принесенные полотна попросили перевесить выше. (Дарья Исаева)

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции