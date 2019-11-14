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На «Гран-при России» перевесили баннеры болельщиков. И вот причина

13:10
Трибуны «Мегаспорта»: баннеры — на верхнем ярусе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Трибуны «Мегаспорта»: баннеры — на верхнем ярусе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во дворце спорта «Мегаспорт» перед стартом этапа «Гран-при» по фигурному катанию стюарды сняли баннеры болельщиков с нижнего яруса арены. Полотна были развешены активными зрителями для поддержки фигуристов.

Как стало известно, решение убрать баннеры болельщиков с нижнего яруса вызвано интересами телевидения: на первом уровне у льда и бортиков для телекартинки были оформлены однотонные задники. По этой причине все принесенные полотна попросили перевесить выше. (Дарья Исаева)

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции

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