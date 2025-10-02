На фестивале в Пхеньяне выступят семь российских фигуристов

Семь российских фигуристов станут участниками международного фестиваля в столице КНДР Пхеньяне, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Россияне представят свои программы 7—9 октября. В КНДР отправятся одиночники Макар Солодников, Вероника Яметова и Эдуард Карартынян, спортивная пара Анны Москалевой и Артема Родзянова и танцевальная Таисии Шепталиной и Дмитрия Пекина.

Фестиваль фигурного катания будет посвящен 80-й годовщине образования Трудовой партии Кореи.