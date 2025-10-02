Фигурное катание
Фигурное катание

Сегодня, 13:23

На фестивале в Пхеньяне выступят семь российских фигуристов

Павел Лопатко

Семь российских фигуристов станут участниками международного фестиваля в столице КНДР Пхеньяне, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Россияне представят свои программы 7—9 октября. В КНДР отправятся одиночники Макар Солодников, Вероника Яметова и Эдуард Карартынян, спортивная пара Анны Москалевой и Артема Родзянова и танцевальная Таисии Шепталиной и Дмитрия Пекина.

Фестиваль фигурного катания будет посвящен 80-й годовщине образования Трудовой партии Кореи.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках России
Вероника Яметова
Фигурное катание
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Губерниев — о возвращении Валиевой: «Камила способна быть сильнейшей на планете. Она еще всех победит!»

