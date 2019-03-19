На чемпионате мира по фигурному катанию было продано почти 100 тысяч билетов

Все билеты на соревнования проданы еще задолго до начала чемпионата мира, который завтра стартует в японской Сайтами.

Как пояснили корреспонденту "СЭ" в оргкомитете чемпионата, при этом большая часть билетов на тренировочные сессии, которые начинаются в 6:30 – 7:30 утра, также реализована. Таким образом, в общей сложности на турнир продано около 100 тысяч билетов. Особой популярностью пользуются мужские тренировочные сессии – уже сегодня при полных трибунах прошла утренняя практика с участием Юдзуру Ханю. Очередь стоит даже у плаката с его изображением рядом с ареной.

Очередь на стадион. Фото "СЭ"

Желающие посмотреть происходящее на льду с улицы собирается и рядом со входом на тренировочный каток – в том числе во время прокатов пар и танцоров, хотя одиночное катание в Японии намного популярнее. Персонал арены отгоняет прохожих без билетов.

Прохожие у арены. Фото "СЭ"

Вместимость "Сайтамы Супер Арена" на чемпионате составит 17 тысяч мест, однако для концертов ее расширяют до 37 тысяч, что делает стадион третьим по размеру среди всех закрытых помещений в мире.

Самые дорогие билеты на весь турнир стоят 100 тысяч йен – около 60 тысяч рублей. Самые дорогие однодневные билеты – 25 тысяч йен (около 15 тысяч рублей). Стартовая цена дневных билетов – 5 тыяч йен, или 3 тыс. рублей. (Дмитрий Кузнецов)