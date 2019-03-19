На чемпионате мира по фигурному катанию было продано почти 100 тысяч билетов

Все билеты на соревнования проданы еще задолго до начала чемпионата мира, который завтра стартует в японской Сайтами.
Как пояснили корреспонденту "СЭ" в оргкомитете чемпионата, при этом большая часть билетов на тренировочные сессии, которые начинаются в 6:30 – 7:30 утра, также реализована. Таким образом, в общей сложности на турнир продано около 100 тысяч билетов. Особой популярностью пользуются мужские тренировочные сессии – уже сегодня при полных трибунах прошла утренняя практика с участием Юдзуру Ханю. Очередь стоит даже у плаката с его изображением рядом с ареной.
Желающие посмотреть происходящее на льду с улицы собирается и рядом со входом на тренировочный каток – в том числе во время прокатов пар и танцоров, хотя одиночное катание в Японии намного популярнее. Персонал арены отгоняет прохожих без билетов.
Вместимость "Сайтамы Супер Арена" на чемпионате составит 17 тысяч мест, однако для концертов ее расширяют до 37 тысяч, что делает стадион третьим по размеру среди всех закрытых помещений в мире.
Самые дорогие билеты на весь турнир стоят 100 тысяч йен – около 60 тысяч рублей. Самые дорогие однодневные билеты – 25 тысяч йен (около 15 тысяч рублей). Стартовая цена дневных билетов – 5 тыяч йен, или 3 тыс. рублей. (Дмитрий Кузнецов)