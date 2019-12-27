На чемпионат России по фигурному катанию запретили проносить баннеры

Как стало известно «СЭ», у болельщиков фигурного катания возникли проблемы с попаданием на тренировку женщин на чемпионате России. Зрителей пустили на прилегающую территорию «Платинум-арены» в Красноярске, но заставили ждать у входа в сам дворец. После попыток стучать в двери в 12:00 их все-таки открыли (сама тренировка началась в 11:00). Отметим, что сегодня в Красноярске температура -28 градусов.

Однако на арену болельщиков все равно не пускают, говоря, что тренировка закрыта.

Очень странно с проходом для зрителей на чемпионат России по фигурному катанию. Людей держат на 30-градусном морозе, потому что «тренировка женщин закрыта». pic.twitter.com/qPuIX9j9ri — Lublineс93 (@Lublinec931) December 27, 2019

Кроме того, несколько болельщиков рассказали «СЭ» о запрете на пронос баннеров и плакатов. Некоторым удается проносить атрибутику, пряча ее. В соцсетях также сообщается о запрете сотрудникам КПП пропускать зрителей с баннерами.

Сотрудники КПП в разговоре со «Спорт-Экспрессом» уточнили, что баннеры запретил оргкомитет чемпионата, но не все, а больше метра в длину. Добавив, что «содержание плаката тоже важно».

Сегодня на чемпионате России стартуют женские соревнования. Короткая программа состоится в 15:30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)