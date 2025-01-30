На борту разбившегося в США самолета были молодые фигуристы, посещавшие лагерь развития

Стали известны личности нескольких фигуристов, находившихся на борту разбившегося в США самолета.

Среди погибших на рейсе American Airlines: Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон. Они посещали Национальный лагерь развития фигурного катания в Уичито.

Ассоциация фигурного катания США ранее подтвердила, что на борту упавшего CRJ700 находились фигуристы и тренеры. Среди пассажиров также были бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.