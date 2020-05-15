Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как подбирает музыку для выступлений спортсменов.

— У меня музыки много очень. Она должна у каждого в сердце отзываться, — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Один дома». — А я вижу, как она будет выглядеть на льду, что бы я могла под это делать.

Каждый день понемножку отбираю что-то: складываю, перекладываю, слушаю еще раз, снова складываю и перекладываю. Нужно, чтобы в душе был отклик.

Пример? Это пока секрет. Это наша музыка, под которую мы буде кататься в этом году.

Я очень люблю творчество Аллы Борисовны Пугачевой. Люблю практически все ее песни.